Вчера вечером воздушные шары белорусских контрабандистов нарушили работу Вильнюсского аэропорта.

Воздушные шары белорусских контрабандистов залетели в аэропорт Вильнюса

Руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил радиостанции LRT, что один из воздушных шаров находился в опасной зоне — на траектории посадки и взлета из Вильнюсского аэропорта.

Он отметил, что радары зафиксировали десять отметок.

— Поэтому было принято решение о временном прекращении полетов, – сообщил глава Национального центра управления кризисами в эфире радио LRT.

По словам Виткаускаса, нейтрализация контрабандистского шара в указанном месте была опасной, однако он подчеркнул, что армия прилагает все усилия для осуществления нейтрализации.

— Направление ветра было очень изменчивым. Поскольку зона, где он был зафиксирован, опасна для его нейтрализации, мы наблюдали и ждали, когда шар покинет опасную зону, – пояснил глава центра.

Помимо упомянутого воздушного шара в опасной зоне, несколько таких шаров, отметил Виткаускас, были также зафиксированы на границе Шальчининкского и Варенского районов.

— Эти шары не представляли особой опасности, два из них были зафиксированы уже после приземления на территорию Литвы, – сказал Виткаускас.

Напомним, что в субботу вечером воздушное пространство Вильнюсского аэропорта было закрыто в течение чуть более часа. Аэропорт возобновил работу в 21:50. В результате инцидента были приостановлены четыре рейса, неудобства испытали около 600 пассажиров.

В октябре полеты метеозондов с территории Беларуси несколько раз нарушали работу столичного аэропорта.

Реагируя на ситуацию, правительство Литвы, за некоторыми исключениями, на месяц закрыло границу с Беларусью.

