Вчора ввечері повітряні кулі білоруських контрабандистів порушили роботу аеропорту Вільнюса.

Повітряні кулі білоруських контрабандистів залетіли до аеропорту Вільнюса

Керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас повідомив радіостанції LRT, що одна з повітряних куль знаходилася у небезпечній зоні – на траєкторії посадки та зльоту з Вільнюського аеропорту. Він зазначив, що радари зафіксували десять позначок.

– Тому було ухвалено рішення про тимчасове припинення польотів, – повідомив голова Національного центру управління кризами в ефірі радіо LRT.

За словами Віткаускаса, нейтралізація контрабандистської кулі у вказаному місці була небезпечною, проте він наголосив, що армія докладає всіх зусиль для здійснення нейтралізації.

– Напрям вітру був дуже мінливим. Оскільки зона, де вона була зафіксована, небезпечна для її нейтралізації, ми спостерігали і чекали, коли куля залишить небезпечну зону, – пояснив голова центру.

Окрім згаданої повітряної кулі у небезпечній зоні, кілька таких куль, зазначив Віткаускас, були також зафіксовані на кордоні Шальчинінського та Варенського районів.

– Ці кулі не становили особливої ​​небезпеки, дві з них були зафіксовані вже після приземлення на територію Литви, – сказав Віткаускас.

Нагадаємо, що у суботу ввечері повітряний простір Вільнюського аеропорту було закрито протягом трохи більше години. Аеропорт відновив роботу о 21:50. Внаслідок інциденту було припинено чотири рейси, незручності зазнали близько 600 пасажирів.

У жовтні польоти метеозондів із території Білорусі кілька разів порушували роботу столичного аеропорту.

Реагуючи на ситуацію, уряд Литви, за деякими винятками, на місяць закрив кордон із Білоруссю.

