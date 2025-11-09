Залетіли у небезпечну зону: повітряні кулі порушили роботу аеропорту Вільнюса
- Одна з повітряних куль знаходилася у небезпечній зоні - на траєкторії посадки та зльоту з Вільнюського аеропорту.
- Через це було ухвалено рішення про тимчасове припинення польотів, повідомив керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас.
- Декілька повітряних куль, зазначив Віткаускас, були також зафіксовані на кордоні Шальчинінкського та Варенського районів.
Вчора ввечері повітряні кулі білоруських контрабандистів порушили роботу аеропорту Вільнюса.
Повітряні кулі білоруських контрабандистів залетіли до аеропорту Вільнюса
Керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас повідомив радіостанції LRT, що одна з повітряних куль знаходилася у небезпечній зоні – на траєкторії посадки та зльоту з Вільнюського аеропорту. Він зазначив, що радари зафіксували десять позначок.
– Тому було ухвалено рішення про тимчасове припинення польотів, – повідомив голова Національного центру управління кризами в ефірі радіо LRT.
За словами Віткаускаса, нейтралізація контрабандистської кулі у вказаному місці була небезпечною, проте він наголосив, що армія докладає всіх зусиль для здійснення нейтралізації.
– Напрям вітру був дуже мінливим. Оскільки зона, де вона була зафіксована, небезпечна для її нейтралізації, ми спостерігали і чекали, коли куля залишить небезпечну зону, – пояснив голова центру.
Окрім згаданої повітряної кулі у небезпечній зоні, кілька таких куль, зазначив Віткаускас, були також зафіксовані на кордоні Шальчинінського та Варенського районів.
– Ці кулі не становили особливої небезпеки, дві з них були зафіксовані вже після приземлення на територію Литви, – сказав Віткаускас.
Нагадаємо, що у суботу ввечері повітряний простір Вільнюського аеропорту було закрито протягом трохи більше години. Аеропорт відновив роботу о 21:50. Внаслідок інциденту було припинено чотири рейси, незручності зазнали близько 600 пасажирів.
У жовтні польоти метеозондів із території Білорусі кілька разів порушували роботу столичного аеропорту.
Реагуючи на ситуацію, уряд Литви, за деякими винятками, на місяць закрив кордон із Білоруссю.