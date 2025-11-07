Вечером в четверг работу аэропорта Брюсселя временно приостановили из-за появления неизвестного дрона. Это уже третий подобный случай за последнюю неделю, сообщает VRT.

Брюссель останавливал работу аэропорта из-за дрона

Бельгийская авиадиспетчерская служба приняла решение закрыть брюссельский аэропорт Завентем в 21:20 по местному времени. Работу аэропорта возобновили примерно в 22:00.

– Один рейс из-за сбоя был перенаправлен в аэропорт Амстердама. Все остальные рейсы, запланированные на сегодняшний вечер, будут выполняться, – сообщили в администрации аэропорта Брюсселя.

Инцидент в четверг стал очередным в серии сбоев. Накануне, во вторник, работу Завентема уже дважды останавливали из-за появления неизвестных беспилотников.

Тогда из-за аналогичных инцидентов была также временно приостановлена работа аэропорта Льежа.

Бельгийские спецслужбы предполагают, что за серией появлений дронов может стоять иностранное государство, вероятно Россия.

После заседания Совета по вопросам национальной безопасности в четверг правительство Бельгии приняло решение расширить полномочия Национального центра воздушной безопасности, чтобы усилить реакцию на такие инциденты в будущем.

Напомним, 26 октября Литва закрывала Вильнюсский аэропорт и границу с Беларусью из-за воздушных шаров.

Литовская сторона утверждает, что эти шары используют контрабандисты для перевозки сигарет.

