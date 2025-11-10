Во время ночной атаки на Украину российские войска атаковали семью ракетами и 67 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Во время ночной атаки на Украину, начавшейся ориентировочно в 18:30 9 ноября, россияне применили:

две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал (запущенные из воздушного пространства Тамбовской области РФ);

аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал (запущенные из воздушного пространства Тамбовской области РФ); пять зенитных корректируемых ракет С-300/С-400 (запущены из Курской области РФ);

зенитных корректируемых ракет С-300/С-400 (запущены из Курской области РФ); 67 ударных беспилотника типа Shahed, Гербера и дронов других типов (запущенные из районов Курска, Миллерово, Орла, Брянска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму).

К слову, около 40 из запущенных оккупантами дронов составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили/подавили 52 БпЛА на Востоке, Юге и Центре страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА в девяти локациях. Информация о ракетах уточняется.

Данные о падении или попадании не поступали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 356-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Силы обороны Юга Украины

