В ночь на 10 ноября российская армия атаковала Украину ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.

Президент Владимир Зеленский считает, что РФ может атаковать страны Евросоюза еще до завершения войны против Украины.

Сенат США проголосовал за завершение шатдауна и возобновление работы правительства США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул юриста Джона Коула на должность спецпредставителя страны в Беларуси.

Сейчас смотрят

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 10 ноября – в подборке Фактов ICTV.

РФ атаковала Украину Кинжалами

Российская оккупационная армия в ночь на 10 ноября атаковала территорию Украины ракетами Кинжал. В Воздушных силах сообщили, что пуски были осуществлены с носителей МиГ-31К.

Военные заявили, что одна вражеская цель двигалась в направлении Киевской области, а другие в направлении Староконстантинова через Житомирскую область.

Также ряд регионов Украины подвергся атаке ударных беспилотников.

Путин может напасть на ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, что Россия может атаковать страны Европейского Союза еще до завершения войны против Украины.

По его мнению, диктатор Владимир Путин оказался в “патовой ситуации” без реальных успехов на фронте, поэтому может попытаться открыть новый фронт против другого европейского государства.

Зеленский связал повышение преступной активности и инциденты с беспилотниками в Европе с безуспешностью российских войск в Украине. Он подчеркнул, что Путин нуждается во внешнем враге, чтобы удержать власть и консолидировать различные регионы РФ.

Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства

Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект, который предусматривает финансирование работы правительства, передает издание The Hill.

Документ получил поддержку 60 сенаторов – именно столько нужно для его принятия.

Теперь законопроект должен рассмотреть и утвердить Палата представителей. Только после этого завершится самый длительный правительственный шатдаун в США, который длится с 1 октября.

Трамп выдвинул кандидата на должность спецпосланника в Беларуси

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении юриста Джона Коула на должность специального представителя в Беларуси.

Коул известен как один из ведущих юристов страны, который одержал победу в деле против табачной индустрии и проводил переговоры об освобождении заложников. Сейчас он является заместителем спецпосланника по вопросам Украины Кита Келлога и доверенным лицом президента.

Отключение света 10 ноября

В понедельник, 10 ноября, в большинстве областей Украины введут ограничения в поставках электроэнергии из-за последствий массированных ракетно-дроновых атак России на энергетическую инфраструктуру.

Почасовые отключения будут продолжаться в течение суток, с 00:00 до 23:59, в пределах от двух до четырех очередей. Для промышленных потребителей также будут действовать ограничения мощности. Время и объем применений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.