Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.
Взрывы в Одессе: город атакуют дроны, видно дым
Взрывы в Одессе сегодня раздались во время воздушной тревоги.
Взрывы в Одессе 10 ноября: что известно
Взрывы в Одессе начали раздаваться около 11:00 дня. Российские дроны атаковали город почти два с половиной часа.
Как сообщали в местных пабликах, по вражеским беспилотникам работали Воздушные силы.
Сейчас смотрят
На местах падения обломков виден черный дым.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 356-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.