Взрывы в Одессе сегодня раздались во время воздушной тревоги.

Взрывы в Одессе 10 ноября: что известно

Взрывы в Одессе начали раздаваться около 11:00 дня. Российские дроны атаковали город почти два с половиной часа.

Как сообщали в местных пабликах, по вражеским беспилотникам работали Воздушные силы.

На местах падения обломков виден черный дым.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 356-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

