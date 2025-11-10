Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Вибухи в Одесі: місто атакують дрони, видно дим
Вибухи в Одесі сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.
Вибухи в Одесі 10 листопада: що відомо
Вибухи в Одесі почали лунати близько 11:00 дня. Російські дрони атакували місто майже дві з половиною години.
Як повідомляли у місцевих пабліках, по ворожих безпілотників працювали Повітряні сили.
На місцях падіння уламків видно чорний дим.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 356-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
