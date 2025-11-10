Вибухи в Одесі сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.

Вибухи в Одесі 10 листопада: що відомо

Вибухи в Одесі почали лунати близько 11:00 дня. Російські дрони атакували місто майже дві з половиною години.

Як повідомляли у місцевих пабліках, по ворожих безпілотників працювали Повітряні сили.

На місцях падіння уламків видно чорний дим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 356-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

