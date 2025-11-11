Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри сімом членам злочинної організації, які, за інформацією слідства, причетні до масштабної корупційної схеми в енергетиці.

Корупція в енергетиці: НАБУ встановило керівника схеми

Як повідомили у НАБУ, підозру отримав бізнесмен, який є керівником злочинної організації. За даними слідства, він діяв під кодовим ім’ям Карлсон. За даними джерел ЗМІ, йдеться про Тимура Міндіча.

НАБУ зазначає, що “Карлсон” контролював роботу так званої пральні, де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

– З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві “Карлсон” визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетичній та оборонній сферах, – йдеться у повідомленні НАБУ.

У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо “безпеки” та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ.

Операція Мідас: повідомлено підозри 6 посадовцям

Крім того, НАБУ повідомило про підозри:

колишньому раднику міністра енергетики під прізвиськом Рокет;

виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки Енергоатому — за даними слідства, він прикривався прізвиськом Тенор;

чотирьом особам — “працівники” бек-офісу з легалізації коштів.

Із 7 підозрюваних 5 уже затримали.

Нагадаємо, спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців — з літа 2024 року. А до фінального етапу операції залучили увесь особовий склад Національного бюро.

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги /поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву “шлагбаум”.

Кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько $100 млн.

У межах цієї операції правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та в інших регіонах, а також вилучили значний масив документів і готівкових коштів.

