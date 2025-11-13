Критична інфраструктура була ціллю окупантів під час атаки на Арциз Одеської області сьогодні вночі.

Атака на Арциз сьогодні, 13 листопада: що відомо

Атака на Арциз сьогодні, 13 листопада, була із застосуванням ударних безпілотників.

Через ворожий обстріл, зазначають в Одеській обласній прокуратурі, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.

Після атаки на Арциз, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Наразі на місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції.

Досудове розслідування здійснюють за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 359-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Одеська обласна прокуратура

