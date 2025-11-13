Атака на Арциз Одеської області: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
Критична інфраструктура була ціллю окупантів під час атаки на Арциз Одеської області сьогодні вночі.
Атака на Арциз сьогодні, 13 листопада: що відомо
Атака на Арциз сьогодні, 13 листопада, була із застосуванням ударних безпілотників.
Через ворожий обстріл, зазначають в Одеській обласній прокуратурі, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.
Після атаки на Арциз, на щастя, ніхто з людей не постраждав.
Наразі на місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції.
Досудове розслідування здійснюють за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 359-ту добу.
Джерело: Одеська обласна прокуратура