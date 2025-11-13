Взрыв в Сумах прогремел в четверг, 13 ноября. Российские войска нанесли удар по промышленной зоне города. Произошел масштабный пожар и задымление.

Об этом сообщают в Telegram Сумская ОВА и Сумской городской совет.

Взрывы в Сумах 13 ноября: что известно

— Сегодня после обеда российский БПЛА атаковал территорию одного из предприятий в промышленном районе Сум. Загорелись материалы на производственном участке. По предварительной информации — без пострадавших, — сообщили в ОВА.

На месте происшествия работают экстренные службы, спасатели ликвидируют пожар и обследуют территорию.

Сейчас смотрят

Местных жителей предупредили, что из-за атаки в городе наблюдается задымление.

Специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины проводят замеры качества атмосферного воздуха.

Пока продолжается проверка, сумчанам рекомендуют:

закрыть окна и, при наличии очистителя воздуха, включить его на максимальный режим работы;

ограничить пребывание на открытом воздухе;

пить больше воды.

Напомним, 5 ноября в Сумской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль, который развозил хлеб местным жителям.

В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.