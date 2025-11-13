Взрыв в Сумах 13 ноября: россияне ударили дроном по предприятию
Взрыв в Сумах прогремел в четверг, 13 ноября. Российские войска нанесли удар по промышленной зоне города. Произошел масштабный пожар и задымление.
Об этом сообщают в Telegram Сумская ОВА и Сумской городской совет.
Взрывы в Сумах 13 ноября: что известно
— Сегодня после обеда российский БПЛА атаковал территорию одного из предприятий в промышленном районе Сум. Загорелись материалы на производственном участке. По предварительной информации — без пострадавших, — сообщили в ОВА.
На месте происшествия работают экстренные службы, спасатели ликвидируют пожар и обследуют территорию.
Местных жителей предупредили, что из-за атаки в городе наблюдается задымление.
Специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины проводят замеры качества атмосферного воздуха.
Пока продолжается проверка, сумчанам рекомендуют:
- закрыть окна и, при наличии очистителя воздуха, включить его на максимальный режим работы;
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- пить больше воды.
Напомним, 5 ноября в Сумской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль, который развозил хлеб местным жителям.
В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.