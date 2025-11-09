Прогремели взрывы в Ромнах Сумской области: враг атаковал дронами
Днем 9 ноября прогремели взрывы в Ромнах Сумской области.
Об этом сообщил городской голова Ромн Олег Стогний.
Взрывы в Ромнах сегодня, 9 ноября: что известно
Так, в 14:03 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в небе над Сумской областью зафиксированы российские ударные дроны, которые движутся к югу от населенного пункта Ромны, курсом на Черниговскую область.
Впоследствии Олег Стогний сообщил, что российские беспилотники атакуют Роменскую общину. Глава города призвал жителей не игнорировать угрозу и спуститься в укрытие. Олег Стогний отметил, что ситуация остается напряженной.
Взрыв в Сумах
Также сегодня в полдень прогремел взрыв в Сумах, сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
По его словам, в результате попадания неизвестного боеприпаса между двумя частными дворами образовалась небольшая воронка. Повреждены жилые и хозяйственные постройки.
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели.
Завтра владельцам усадеб будет оказана помощь в восстановлении.
И.о. сумского городского головы Артем Кобзарь уточнил, что в результате удара в Ковпаковском районе Сум повреждены деревянное хозяйственное сооружение, пять окон и кровля жилого дома.
Напомним, что 23 августа 2023 года российские войска нанесли удар по городу Ромны — атаковали школу. Тогда погибли директор школы, заместитель директора, секретарь и библиотекарь. Враг атаковал учебное заведение беспилотником типа Shahed.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 355-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.