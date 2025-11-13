Вибух у Сумах пролунав у четвер, 13 листопада. Російські війська завдали удару по промисловій зоні міста. Сталася масштабна пожежа та задимлення.

Про це повідомляють у Telegram Сумська ОВА та Сумська міська рада.

Вибухи в Сумах 13 листопада: що відомо

– Сьогодні після обіду російський БпЛА атакував територію одного з підприємств у промисловому районі Сум. Загорілися матеріали на виробничій ділянці. За попередньою інформацією – без постраждалих, – повідомили в ОВА.

Голова ОВА Артем Кобзар уточнив, що для удару ворог використав БпЛА типу Ланцет.

Зараз дивляться

На місці події працюють екстрені служби, рятувальники ліквідують пожежу та обстежують територію.

Місцевих жителів попередили, що через атаку в місті спостерігається задимлення.

Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводять заміри якості атмосферного повітря.

Поки триває перевірка, сумчанам рекомендують:

зачинити вікна і, за наявності очищувача повітря, увімкнути його на максимальний режим роботи;

обмежити перебування на відкритому повітрі;

пити більше води.

Нагадаємо, 5 листопада у Сумській області російський дрон атакував цивільний автомобіль, який розвозив хліб місцевим жителям.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.