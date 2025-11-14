Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Атака на Кировоградщину: без света были 16 населенных пунктов
В результате ночной вражеской атаки в Новоукраинском районе Кировоградской области была повреждена линия электропередач.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в своем Telegram-канале.
Атака на Кировоградскую область 14 ноября
Без света остались 16 населенных пунктов и частично город Новоукраинка. Бригады РЭС ЧАО Кировоградоблэнерго уже приступили к восстановлению электроснабжения.
Впоследствии он сообщил, что электроснабжение населенных пунктов Новоукраинского района было восстановлено.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
