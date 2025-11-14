В результате ночной вражеской атаки в Новоукраинском районе Кировоградской области была повреждена линия электропередач.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в своем Telegram-канале.

Атака на Кировоградскую область 14 ноября

Без света остались 16 населенных пунктов и частично город Новоукраинка. Бригады РЭС ЧАО Кировоградоблэнерго уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Впоследствии он сообщил, что электроснабжение населенных пунктов Новоукраинского района было восстановлено.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.

