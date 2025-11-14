Ночная атака на Киевщину: шесть раненых, есть разрушения
Под массированную ракетно-дроновую атаку в ночь на 14 ноября попала Киевская область. Тревога в области длилась более 5 часов.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
Атака на Киевскую область 14 ноября: последствия
В результате атаки по Киевской области травмированы шесть человек. Среди них — ребенок 7 лет. По состоянию на утро в больницах остаются двое мужчин из Белой Церкви и Вышгородского района.
Калашник отметил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается. Угрозы жизни раненых нет, состояние удовлетворительное.
Последствия фиксируются в пяти районах:
- в Бучанском районе повреждены девять частных домов. Повреждения различные: от выбитых окон до разрушения жилья.
- в Белоцерковском районе вражеская атака повредила ряд гражданских производств, складских и гаражных помещений.
- в Вышгородском районе повреждены 14 частных домов, автомобили.
- еще один частный дом поврежден в Фастовском районе.
- в Обуховском районе также уничтожен автомобиль и поврежден частный дом.
По словам руководителя ОВА, совместно с местными властями и партнерами уже ведется работа по ликвидации последствий. Он заверил, что люди, чьи дома пострадали, получат всю необходимую помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.