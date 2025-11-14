Под массированную ракетно-дроновую атаку в ночь на 14 ноября попала Киевская область. Тревога в области длилась более 5 часов.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Атака на Киевскую область 14 ноября: последствия

В результате атаки по Киевской области травмированы шесть человек. Среди них — ребенок 7 лет. По состоянию на утро в больницах остаются двое мужчин из Белой Церкви и Вышгородского района.

Калашник отметил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается. Угрозы жизни раненых нет, состояние удовлетворительное.

Последствия фиксируются в пяти районах:

в Бучанском районе повреждены девять частных домов. Повреждения различные: от выбитых окон до разрушения жилья.

в Белоцерковском районе вражеская атака повредила ряд гражданских производств, складских и гаражных помещений.

в Вышгородском районе повреждены 14 частных домов, автомобили.

еще один частный дом поврежден в Фастовском районе.

в Обуховском районе также уничтожен автомобиль и поврежден частный дом.

По словам руководителя ОВА, совместно с местными властями и партнерами уже ведется работа по ликвидации последствий. Он заверил, что люди, чьи дома пострадали, получат всю необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

