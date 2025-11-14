Внаслідок нічної ворожої атаки в Новоукраїнському районі Кіровоградської області було пошкоджено лінію електропередач.

Про це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі.

Атака на Кіровоградщину 14 листопада

Без світла залишалися 16 населених пунктів та частково місто Новоукраїнка. Бригади РЕМ ПрАТ Кіровоградобленерго вже розпочали відновлювати електропостачання.

Зараз дивляться

Згодом він повідомив, що електропостачання населених пунктів Новоукраїнського району було відновлене.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 360-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.