Взрывы в Одесской области прогремели ночью 16 ноября, когда враг атаковал энергетику региона.

Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, Министерство энергетики и ГСЧС Украины.

Взрывы в Одесской области 16 ноября: что известно

По информации ГСЧС, удары дронов вызвали пожары на объектах энергетики.

Спасатели вместе с местными пожарными командами оперативно потушили пламя.

Среди пораженных объектов во время взрывов в Одесской области и солнечная электростанция.

Олег Кипер подтвердил, что все очаги возгорания ликвидированы.

В районе, подвергшемся удару, работают пункты несокрушимости.

Критически важная инфраструктура и объекты жизнеобеспечения переведены на резервные системы питания.

В Министерстве энергетики отметили, что ночные атаки снова были направлены на энергетические объекты области, из-за чего в регионе зафиксированы отключения электроэнергии.

Энергетики совместно со спасателями уже начали восстановительные работы.

На данный момент информации о пострадавших в результате взрывов в Одесской области 16 ноября не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 362-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

