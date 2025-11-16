Взрывы в Одесской области: РФ повредила энергообъекты, в частности солнечную электростанцию
Взрывы в Одесской области прогремели ночью 16 ноября, когда враг атаковал энергетику региона.
Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, Министерство энергетики и ГСЧС Украины.
Взрывы в Одесской области 16 ноября: что известно
По информации ГСЧС, удары дронов вызвали пожары на объектах энергетики.
Спасатели вместе с местными пожарными командами оперативно потушили пламя.
Среди пораженных объектов во время взрывов в Одесской области и солнечная электростанция.
Олег Кипер подтвердил, что все очаги возгорания ликвидированы.
В районе, подвергшемся удару, работают пункты несокрушимости.
Критически важная инфраструктура и объекты жизнеобеспечения переведены на резервные системы питания.
В Министерстве энергетики отметили, что ночные атаки снова были направлены на энергетические объекты области, из-за чего в регионе зафиксированы отключения электроэнергии.
Энергетики совместно со спасателями уже начали восстановительные работы.
На данный момент информации о пострадавших в результате взрывов в Одесской области 16 ноября не поступало.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 362-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.