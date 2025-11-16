Вибухи в Одеській області пролунали вночі 16 листопада, коли ворог атакував енергетику регіону.

Про це повідомили голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, Міністерство енергетики та ДСНС України.

Вибухи в Одеській області 16 листопада: що відомо

За інформацією ДСНС, удари дронів спричинили пожежі на об’єктах енергетики.

Зараз дивляться

Рятувальники разом із місцевими пожежними командами оперативно приборкали полум’я.

Серед уражених об’єктів під час вибухів в Одеській області й сонячна електростанція.

Олег Кіпер підтвердив, що всі осередки займання ліквідовано.

У районі, який зазнав удару, працюють пункти незламності.

Критично важлива інфраструктура та об’єкти життєзабезпечення переведені на резервні системи живлення.

У Міністерстві енергетики зазначили, що нічні атаки знову були спрямовані на енергетичні об’єкти області, через що в регіоні зафіксовані відключення електроенергії.

Енергетики спільно з рятувальниками уже розпочали відновлювальні роботи.

Наразі інформації щодо постраждалих унаслідок вибухів в Одеській області 16 листопада не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 362-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.