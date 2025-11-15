Удар РФ по Киеву убил жену первого погибшего в результате аварии на ЧАЭС
- Российский удар по Киеву убил Наталью Ходимчук, которая была женой первого погибшего на ЧАЭС.
- Дрон РФ попал в квартиру, в которой проживала женщина.
- Наталья Ходимчук получила 45% ожогов и скончалась в больнице.
В ночь на 14 ноября во время массированного обстрела Киева российский дрон попал в дом на Троещине, в котором жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. В результате удара погибла Наталья Романовна Ходимчук.
Погибла Наталья Ходимчук во время обстрела Киева 14 ноября
О смерти женщины сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Она была женой Валерия Ходемчука, который стал первой жертвой Чернобыльской катастрофы.
— Мы потеряли женщину, которая прошла через чернобыльский ад, потеряла мужа, воспитала детей, выстояла перед трагедиями, которые могли сломать любого. Но не ее, — написали в агентстве.
Российский беспилотник попал прямо в квартиру Натальи — она выгорела дотла. Саму женщину по скорой доставили в ожоговый центр.
В больнице в тот же день Наталью Ходимчук навестили друзья из организации Проминь 5/2 (она объединяет родственников погибших от лучевой болезни после аварии на ЧАЭС).
— Они успели поговорить с Натальей – несмотря на тяжелое состояние, 45% ожогов тела, она была в сознании и держалась мужественно, – говорится в сообщении ГАЗО.
В ночь на 15 ноября сердце Натальи Ходимчук остановилось. Ей было 73 года.
— Наталья Романовна жила с достоинством, любовью и тихой силой, которая вдохновляет всех, кто знал ее лично или через ее историю. Она была веселой, поддерживала других, сияла. Теперь ее голос присоединяется к голосам всех невинных украинцев, убитых российским террором, – написали в агентстве по управлению зоной отчуждения.
В агентстве также добавили, что вскоре, 25 ноября, Наталья должна была вместе с другими ликвидаторами ехать в Припять для фотосессии в рамках проекта “Чернобыль: женская судьба” к 40-летию трагедии.
До полномасштабной войны она ежегодно ездила на Чернобыльскую АЭС, а также в село Копачи, где когда-то был ее семейный дом.
Наталья и Валерий Ходимчук: история любви
Государственное агентство по управлению зоной отчуждения поделилось также историей супругов-чернобыльцев и фотографиями с последней поездки Натальи в Припять.
Валерий Ходемчук был старшим оператором главного циркуляционного насоса на 4-м энергоблоке ЧАЭС.
Он познакомился с Натальей в припятской столовой, где она работала продавцом, а он – ежедневно обедал.
Валерий и Наталья проводили свободное время вместе по будням, а по субботам и воскресеньям ходили на танцы в Копачи – родное село Натальи.
— Танцы продолжались до позднего вечера, он провожал меня, а потом либо шел пешком более 5 км, либо оставался ночевать с моими братьями, – вспоминала она в разговоре с ГАЗО.
Однажды посреди недели Валерий неожиданно пришел. Наталья сидела за ткацким станком – ткала небольшие коврики с цветами, так называемые “кросна”, и очень покраснела от того, что ухажер увидел ее за простой работой в домашней одежде. Однако Валерий на это не обратил внимания, поскольку пришел с серьезными намерениями – свататься.
Совместную жизнь молодое супружество начало в передвижном домике в Лесном массиве. В 1975 году они получили квартиру, а вскоре родили двоих детей – сына Олега и дочь Ларису.
Наталья рассказала о дне, когда в последний раз видела своего мужа живым:
— Валера собирался на ночную смену, по телевизору показывали фильм о любви по расчету. Я обняла его и спросила, по любви ли он женился на мне. Он улыбнулся и ответил: “Конечно, по любви!”.
Об аварии Наталья узнала от сестры – ее муж работал сварщиком на 5-6 энергоблоках. Валерий должен был уже быть дома, но так и не пришел. В медсанчасти и морге его не было. В конце концов Наталья позвонила директору станции Виктору Брюханову.
Через несколько минут к ней приехали представители профкома станции – они сообщили, что поиски Валерия продолжаются, и посоветовали внимательно слушать радио и готовиться к эвакуации.
В конце концов Наталья была вынуждена прекратить поиски мужа – не хотела и дальше подвергать коллег-поисковиков смертельной опасности и оставлять их детей без родителей – так же, как остались без отца ее дети.
Она рассказала, что не смогла сказать свекрови правду о гибели ее сына – соврала, что Валерия отвезли на лечение в Москву вместе с коллегами.
О его смерти женщина узнала только 10 мая – из выступления на телевидении Михаила Горбачева. Тело Валерия Ходемчука так и не нашли.
Более 20 лет Наталья посещала Митинское кладбище, где похоронены погибшие в результате аварии на ЧАЭС. Там есть и символическая могила ее мужа.
В ней вместо тела похоронили его рубашку, которую он снял перед сменой.
— Я ее не стирала, потому что на ней остался его запах, который еще несколько лет не выветривался. Ее и похоронила вместо Валерия… Очень часто сын носил его галстук и запонки, — вспоминала Наталья.
Почти 40 лет после смерти мужа Наталья продолжала с ним разговаривать.
В беседе с агентством по управлению зоной отчуждения она призналась: когда россияне оккупировали зону отчуждения и станцию, просила Валерия “выгнать их оттуда”.
Перед началом полномасштабного вторжения у Натальи родилась внучка, которую назвали в честь деда – Валерией.
Она рассказывала, что жила ради детей и ради внуков. Также она очень переживала, что сейчас ее семья не может собраться вместе – семьи дочери и сына находятся в разных странах. Наталья Ходимчук говорила, что ждет, когда они смогут снова встретиться, и верила, что это обязательно произойдет. Она говорила, что должна прожить за себя и за Валеру.
Напомним, что взрывы в Киеве прогремели в ночь на 14 ноября. Город атаковали ударные дроны и баллистические ракеты. Сообщалось о 7 погибших, а также о более 30 пострадавших.
Фото: ДАЗВ