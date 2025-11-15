В ночь на 14 ноября во время массированного обстрела Киева российский дрон попал в дом на Троещине, в котором жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. В результате удара погибла Наталья Романовна Ходимчук.

Погибла Наталья Ходимчук во время обстрела Киева 14 ноября

О смерти женщины сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Она была женой Валерия Ходемчука, который стал первой жертвой Чернобыльской катастрофы.

— Мы потеряли женщину, которая прошла через чернобыльский ад, потеряла мужа, воспитала детей, выстояла перед трагедиями, которые могли сломать любого. Но не ее, — написали в агентстве.

Российский беспилотник попал прямо в квартиру Натальи — она выгорела дотла. Саму женщину по скорой доставили в ожоговый центр.

В больнице в тот же день Наталью Ходимчук навестили друзья из организации Проминь 5/2 (она объединяет родственников погибших от лучевой болезни после аварии на ЧАЭС).

— Они успели поговорить с Натальей – несмотря на тяжелое состояние, 45% ожогов тела, она была в сознании и держалась мужественно, – говорится в сообщении ГАЗО.

В ночь на 15 ноября сердце Натальи Ходимчук остановилось. Ей было 73 года.

— Наталья Романовна жила с достоинством, любовью и тихой силой, которая вдохновляет всех, кто знал ее лично или через ее историю. Она была веселой, поддерживала других, сияла. Теперь ее голос присоединяется к голосам всех невинных украинцев, убитых российским террором, – написали в агентстве по управлению зоной отчуждения.

В агентстве также добавили, что вскоре, 25 ноября, Наталья должна была вместе с другими ликвидаторами ехать в Припять для фотосессии в рамках проекта “Чернобыль: женская судьба” к 40-летию трагедии.

До полномасштабной войны она ежегодно ездила на Чернобыльскую АЭС, а также в село Копачи, где когда-то был ее семейный дом.

Наталья и Валерий Ходимчук: история любви

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения поделилось также историей супругов-чернобыльцев и фотографиями с последней поездки Натальи в Припять.

Валерий Ходемчук был старшим оператором главного циркуляционного насоса на 4-м энергоблоке ЧАЭС.

Он познакомился с Натальей в припятской столовой, где она работала продавцом, а он – ежедневно обедал.

Валерий и Наталья проводили свободное время вместе по будням, а по субботам и воскресеньям ходили на танцы в Копачи – родное село Натальи.

— Танцы продолжались до позднего вечера, он провожал меня, а потом либо шел пешком более 5 км, либо оставался ночевать с моими братьями, – вспоминала она в разговоре с ГАЗО.

Однажды посреди недели Валерий неожиданно пришел. Наталья сидела за ткацким станком – ткала небольшие коврики с цветами, так называемые “кросна”, и очень покраснела от того, что ухажер увидел ее за простой работой в домашней одежде. Однако Валерий на это не обратил внимания, поскольку пришел с серьезными намерениями – свататься.

Совместную жизнь молодое супружество начало в передвижном домике в Лесном массиве. В 1975 году они получили квартиру, а вскоре родили двоих детей – сына Олега и дочь Ларису.

Наталья рассказала о дне, когда в последний раз видела своего мужа живым:

— Валера собирался на ночную смену, по телевизору показывали фильм о любви по расчету. Я обняла его и спросила, по любви ли он женился на мне. Он улыбнулся и ответил: “Конечно, по любви!”.

Об аварии Наталья узнала от сестры – ее муж работал сварщиком на 5-6 энергоблоках. Валерий должен был уже быть дома, но так и не пришел. В медсанчасти и морге его не было. В конце концов Наталья позвонила директору станции Виктору Брюханову.

Через несколько минут к ней приехали представители профкома станции – они сообщили, что поиски Валерия продолжаются, и посоветовали внимательно слушать радио и готовиться к эвакуации.

В конце концов Наталья была вынуждена прекратить поиски мужа – не хотела и дальше подвергать коллег-поисковиков смертельной опасности и оставлять их детей без родителей – так же, как остались без отца ее дети.

Она рассказала, что не смогла сказать свекрови правду о гибели ее сына – соврала, что Валерия отвезли на лечение в Москву вместе с коллегами.

О его смерти женщина узнала только 10 мая – из выступления на телевидении Михаила Горбачева. Тело Валерия Ходемчука так и не нашли.

Более 20 лет Наталья посещала Митинское кладбище, где похоронены погибшие в результате аварии на ЧАЭС. Там есть и символическая могила ее мужа.

В ней вместо тела похоронили его рубашку, которую он снял перед сменой.

— Я ее не стирала, потому что на ней остался его запах, который еще несколько лет не выветривался. Ее и похоронила вместо Валерия… Очень часто сын носил его галстук и запонки, — вспоминала Наталья.

Почти 40 лет после смерти мужа Наталья продолжала с ним разговаривать.

В беседе с агентством по управлению зоной отчуждения она призналась: когда россияне оккупировали зону отчуждения и станцию, просила Валерия “выгнать их оттуда”.

Перед началом полномасштабного вторжения у Натальи родилась внучка, которую назвали в честь деда – Валерией.

Она рассказывала, что жила ради детей и ради внуков. Также она очень переживала, что сейчас ее семья не может собраться вместе – семьи дочери и сына находятся в разных странах. Наталья Ходимчук говорила, что ждет, когда они смогут снова встретиться, и верила, что это обязательно произойдет. Она говорила, что должна прожить за себя и за Валеру.

Напомним, что взрывы в Киеве прогремели в ночь на 14 ноября. Город атаковали ударные дроны и баллистические ракеты. Сообщалось о 7 погибших, а также о более 30 пострадавших.

Фото: ДАЗВ

