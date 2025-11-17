Ночью 17 ноября российские террористы снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в нескольких городах.

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, ГСЧС Украины и Одесская областная прокуратура.

Атака на Одесскую область 17 ноября: что известно

По информации местных властей, дроны РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

В результате атаки на Одесскую область 17 ноября повреждено портовое оборудование, а также несколько гражданских судов, находившихся у причалов.

В одном из портов возникли перебои с электроснабжением. Энергетики уже работают над восстановлением работы объектов.

После ударов вспыхнули пожары на энергетических и портовых объектах, которые оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС и местные пожарные команды.

По предварительным данным, пострадал один человек — 18-летний мужчина. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте.

Прокуратура Одесской области открыла досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч.1 ст.438 УК Украины).

На месте работают прокуроры и следователи полиции, которые документируют последствия атаки и собирают доказательства.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 363-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОГА и ГСЧС Украины

