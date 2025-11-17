В Одесской области РФ повредила несколько гражданских судов и портовую инфраструктуру
Ночью 17 ноября российские террористы снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в нескольких городах.
Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, ГСЧС Украины и Одесская областная прокуратура.
Атака на Одесскую область 17 ноября: что известно
По информации местных властей, дроны РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области.
В результате атаки на Одесскую область 17 ноября повреждено портовое оборудование, а также несколько гражданских судов, находившихся у причалов.
В одном из портов возникли перебои с электроснабжением. Энергетики уже работают над восстановлением работы объектов.
После ударов вспыхнули пожары на энергетических и портовых объектах, которые оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС и местные пожарные команды.
По предварительным данным, пострадал один человек — 18-летний мужчина. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте.
Прокуратура Одесской области открыла досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч.1 ст.438 УК Украины).
На месте работают прокуроры и следователи полиции, которые документируют последствия атаки и собирают доказательства.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 363-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОГА и ГСЧС Украины