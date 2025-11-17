Вночі 17 листопада російські терористи знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у кількох містах.

Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер, віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, ДСНС України та Одеська обласна прокуратура.

Атака на Одеську область 17 листопада: що відомо

За інформацією місцевої влади, дрони РФ вдарили по портовій інфраструктурі Одещини.

Внаслідок атаки на Одеську область 17 листопада пошкоджено портове обладнання, а також кілька цивільних суден, що перебували біля причалів.

В одному з портів виникли перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над відновленням роботи об’єктів.

Після ударів спалахнули пожежі на енергетичних та портових об’єктах, які оперативно ліквідували співробітники ДСНС та місцеві пожежні команди.

За попередніми даними, постраждала одна людина — 18-річний чоловік. Йому надали першу медичну допомогу на місці.

Прокуратура Одеської області відкрила досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.1 ст.438 КК України).

На місці працюють прокурори та слідчі поліції, які документують наслідки атаки та збирають докази.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 363-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА та ДСНС України

