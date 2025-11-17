Взрывы в Балаклее прогремели ночью 17 ноября, когда враг нанес два ракетных удара по центру города.

Об этом сообщили начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Балаклее 17 ноября: что известно

В результате взрывов в Балаклее сегодня горели частный жилой дом, балконы квартир и легковые автомобили.

Повреждены 9-ти и 5-этажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили.

По предварительной информации, погибли три человека.

Еще 13 человек получили ранения, среди них четверо детей.

Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно.

Как отметил Синегубов, вызовы о возможных пострадавших в результате взрывов в Балаклее 17 ноября продолжают поступать.

На месте продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 363-е сутки.

Фото: Харьковская ОГА

