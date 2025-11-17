Взрывы в Балаклее: в центре города упали ракеты, трое погибших, среди раненых – дети
Взрывы в Балаклее прогремели ночью 17 ноября, когда враг нанес два ракетных удара по центру города.
Об этом сообщили начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Балаклее 17 ноября: что известно
В результате взрывов в Балаклее сегодня горели частный жилой дом, балконы квартир и легковые автомобили.
Повреждены 9-ти и 5-этажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили.
По предварительной информации, погибли три человека.
Еще 13 человек получили ранения, среди них четверо детей.
Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно.
Как отметил Синегубов, вызовы о возможных пострадавших в результате взрывов в Балаклее 17 ноября продолжают поступать.
На месте продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 363-е сутки.
Фото: Харьковская ОГА