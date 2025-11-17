Во время ночной атаки на Украину российские войска атаковали двумя баллистическими ракетами и 128 ударными беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Во время ночной атаки на Украину, которая продолжается с 20:00 16 ноября, армия РФ применила:

баллистические ракеты Искандер-М (запущены из Ростовской области РФ); 128 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов (запущены из районов Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, около 80 из запущенных оккупантами БпЛА составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины до 09:00 17 ноября сбили/подавили 91 дрон.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на двух локациях.

Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остается несколько вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 363-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

