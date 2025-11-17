Під час нічної атаки Україну російські війська атакували двома балістичними ракетами та 128 ударними безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Під час нічної атаки на Україну, що триває з 20:00 16 листопада, армія РФ застосувала:

дві балістичні ракети Іскандер-М (запущені з Ростовської області РФ);

128 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (запущені з районів Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Як уточнили в Повітряних силах ЗСУ, близько 80 із запущених окупантами БпЛА становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України до 09:00 17 листопада збили/приглушили 91 дрон.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на двох локаціях.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишається кілька ворожих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 363-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

