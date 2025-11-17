Ночью 17 ноября российская армия нанесла удар по Балаклее двумя ракетами, что привело к гибели людей и значительным разрушениям в центре города.

В Новгород-Северском зафиксировано поражение гражданской инфраструктуры дронами-камикадзе, а Дональд Трамп сделал громкое заявление о новом санкционном законопроекте республиканцев против стран, которые ведут бизнес с Россией.

Также появилась информация о значительных перебоях с электричеством в оккупированных городах Донбасса, а украинская 59 бригада сообщила об успешном отражении вражеской атаки под Новопавловкой.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 17 ноября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Балаклее

Ночью 17 ноября враг нанес удар по Харьковской области. Во время ракетной атаки прогремели взрывы в Балаклее.

Враг попал по центру города двумя ракетами.

Погибли три человека. Еще 13 получили ранения, в частности четверо детей.

Повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сигналы о возможных пострадавших продолжают поступать.

На месте работают спасатели, медики и экстренные службы.

Атака по Новгород-Северскому

Ночью 17 ноября россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Новгород-Северском Черниговской области ударными БпЛА типа Герань-2.

В результате взрывов в Новгород-Северском повреждены частные жилые дома и магазин.

По информации начальника РВА Александра Селиверстова, жертв нет.

Папа Римский отреагировал на атаки РФ по Украине

Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с очередными российскими атаками по украинским городам, в частности по Киеву.

Глава католической церкви отметил, что следит за новостями с грустью, ведь удары уносят жизни людей (в частности детей), и разрушают гражданскую инфраструктуру в период похолодания.

Понтифик подтвердил поддержку украинского народа и подчеркнул, что мир не должен привыкать к войне и разрушениям.

Трамп заявил о санкциях против стран, которые торгуют с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия готовит законопроект о жестких санкциях против любого государства, которое продолжает экономические отношения с Россией.

Он добавил, что в список могут включить также Иран.

— Любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень строгим санкциям, — сказал Трамп журналистам.

Блэкауты на оккупированной Донетчине

Во временно оккупированном Донецке вечером 17 ноября, по предварительным данным, была атакована подстанция Чайкино на 330 кВт.

Город погрузился в полный блэкаут, но впоследствии местные ресурсы сообщили, что электроснабжение начали частично восстанавливать: в некоторых районах появляется свет.

Блэкауты также зафиксированы в Макеевке и Ясиновой. Горловка и Енакиево остались без света частично.

Попытка прорыва под Новопавловкой

59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем имени Якова Гандзюка сообщила о сорванном российском Новопавловском десанте.

Ситуация, которую враг пытался использовать как прорыв, была быстро локализована.

Ликвидировано 15 российских военных, еще двое взяты в плен.

Бригада подчеркнула, что все группы противника были отражены, а подкрепление прибыло вовремя.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 363-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

