События ночи 17 ноября: атака на Украину и новое заявление Трампа о санкциях
Ночью 17 ноября российская армия нанесла удар по Балаклее двумя ракетами, что привело к гибели людей и значительным разрушениям в центре города.
В Новгород-Северском зафиксировано поражение гражданской инфраструктуры дронами-камикадзе, а Дональд Трамп сделал громкое заявление о новом санкционном законопроекте республиканцев против стран, которые ведут бизнес с Россией.
Также появилась информация о значительных перебоях с электричеством в оккупированных городах Донбасса, а украинская 59 бригада сообщила об успешном отражении вражеской атаки под Новопавловкой.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 17 ноября – в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Балаклее
- Атака по Новгород-Северскому
- Реакция Папы Римского
- Санкционное заявление Дональда Трампа
- Блэкауты на оккупированной Донетчине
- Попытка прорыва под Новопавловкой
Взрывы в Балаклее
Ночью 17 ноября враг нанес удар по Харьковской области. Во время ракетной атаки прогремели взрывы в Балаклее.
Враг попал по центру города двумя ракетами.
Погибли три человека. Еще 13 получили ранения, в частности четверо детей.
Повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сигналы о возможных пострадавших продолжают поступать.
На месте работают спасатели, медики и экстренные службы.
Атака по Новгород-Северскому
Ночью 17 ноября россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Новгород-Северском Черниговской области ударными БпЛА типа Герань-2.
В результате взрывов в Новгород-Северском повреждены частные жилые дома и магазин.
По информации начальника РВА Александра Селиверстова, жертв нет.
Папа Римский отреагировал на атаки РФ по Украине
Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с очередными российскими атаками по украинским городам, в частности по Киеву.
Глава католической церкви отметил, что следит за новостями с грустью, ведь удары уносят жизни людей (в частности детей), и разрушают гражданскую инфраструктуру в период похолодания.
Понтифик подтвердил поддержку украинского народа и подчеркнул, что мир не должен привыкать к войне и разрушениям.
Трамп заявил о санкциях против стран, которые торгуют с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия готовит законопроект о жестких санкциях против любого государства, которое продолжает экономические отношения с Россией.
Он добавил, что в список могут включить также Иран.
— Любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень строгим санкциям, — сказал Трамп журналистам.
Блэкауты на оккупированной Донетчине
Во временно оккупированном Донецке вечером 17 ноября, по предварительным данным, была атакована подстанция Чайкино на 330 кВт.
Город погрузился в полный блэкаут, но впоследствии местные ресурсы сообщили, что электроснабжение начали частично восстанавливать: в некоторых районах появляется свет.
Блэкауты также зафиксированы в Макеевке и Ясиновой. Горловка и Енакиево остались без света частично.
Попытка прорыва под Новопавловкой
59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем имени Якова Гандзюка сообщила о сорванном российском Новопавловском десанте.
Ситуация, которую враг пытался использовать как прорыв, была быстро локализована.
Ликвидировано 15 российских военных, еще двое взяты в плен.
Бригада подчеркнула, что все группы противника были отражены, а подкрепление прибыло вовремя.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 363-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.