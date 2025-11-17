Вибухи в Балаклії прогриміли вночі 17 листопада, коли ворог вдарив двома ракетами по центру міста.

Про це повідомили начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та ДСНС України.

Вибухи в Балаклії 17 листопада: що відомо

Внаслідок вибухів у Балаклії сьогодні горіли приватний житловий будинок, балкони квартир та легкові автомобілі.

Зараз дивляться

Пошкоджено 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі.

За попередньою інформацією, загинули три людини.

Ще 13 осіб дістали поранень, серед них четверо дітей.

Дев’ятеро постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно.

Як зазначив Синєгубов, виклики щодо можливих постраждалих унаслідок вибухів у Балаклії 17 листопада продовжують надходити.

На місці продовжують працювати рятувальники, медики та екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 363-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.