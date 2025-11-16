Отключение света в Украине 17 ноября: когда будут действовать графики
В понедельник, 17 ноября, в большинстве регионов Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.
Отключение света 17 ноября: что известно
Причиной введения ограничений являются последствия массированных ракетно-дроновых атак врага на энергетические объекты Украины.
Согласно сообщению, графики применения ограничений будут следующими:
Графики почасовых отключений:
- с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 4 очередей.
Графики ограничения мощности:
- с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
Время и объем применения ограничений могут меняться. Пользователям рекомендуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в соответствующих регионах.
Напомним, в течение октября и первых недель ноября 2025 года Россия осуществила более полутора сотен ракетных запусков и направила более двух тысяч ударных дронов по энергетической системе Украины.
Председатель правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко сравнил эти атаки с тактикой “выжженной земли”.
Электростанции, подстанции и объекты распределительной сети стали основными целями российских атак.