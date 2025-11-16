В понедельник, 17 ноября, в большинстве регионов Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Отключение света 17 ноября: что известно

Причиной введения ограничений являются последствия массированных ракетно-дроновых атак врага на энергетические объекты Украины.

Согласно сообщению, графики применения ограничений будут следующими:

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 4 очередей.

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

Время и объем применения ограничений могут меняться. Пользователям рекомендуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в соответствующих регионах.

Напомним, в течение октября и первых недель ноября 2025 года Россия осуществила более полутора сотен ракетных запусков и направила более двух тысяч ударных дронов по энергетической системе Украины.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко сравнил эти атаки с тактикой “выжженной земли”.

Электростанции, подстанции и объекты распределительной сети стали основными целями российских атак.

