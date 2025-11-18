Во время ночной атаки Украину российские войска атаковали четырьмя баллистическими ракетами и 114 дронами.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась с 20:00 17 ноября.

С тех пор украинские защитники зафиксировали пуски:

четырех баллистических ракет Искандер-М (из Ростовской и Воронежской областей РФ);

баллистических ракет Искандер-М (из Ростовской и Воронежской областей РФ); 114 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов (из районов Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму).

Около 70 из примененных врагом дронов, уточняют защитники неба, составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:30 18 ноября сбили/подавили 101 БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание четырех ракет и 13 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на двух локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

