В ночь на 18 ноября российская армия атаковала Днепр, Херсон и Харьковскую область дронами и ракетами.

В Белгородской области РФ произошел пожар в ТЦ после атаки дронов. Также мощный пожар был в пригороде города Омска после взрыва газовой трубы.

Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили мощность после повреждения электрической подстанции. Александр Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 18 ноября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Днепре

Взрывы в Днепре прогремели поздно вечером 17 ноября во время воздушной тревоги.

Город и район оказались под массированной атакой российских дронов-смертников, в результате чего вспыхнули пожары.

И.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что дроны массово атакуют Днепр и район, и призвал людей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Атака на Берестин

В результате российской ракетной атаки на Берестин в Харьковской области пострадали мирные жители.

После удара стало известно о девяти травмированных: семеро с взрывными ранениями находятся в больнице, еще двое получили острую реакцию на стресс.

Впоследствии стало известно, что в больнице умерла 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения во время атаки.

Обстрел Херсона

В результате российского обстрела частично обесточены все районы Херсона.

Специалисты уже оценивают масштабы повреждений и проводят аварийно-ремонтные работы, из-за чего возможны перебои с централизованным водоснабжением в многоэтажках.

Пожары в Белгородской области и в Омске

В городе Короча Белгородской области РФ произошел масштабный пожар в торговом центре Вокзальный. Перед этим город атаковали неизвестные дроны.

По данным губернатора региона Геннадия Гладкова, пострадавших нет. Короча и два соседних села — Погореловка и Подкопаевка — частично остались без света.

Утром 18 ноября в пригороде Омска взорвалась газовая труба, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор Виталий Хоценко подтвердил происшествие и сообщил, что предварительно произошла утечка газа из газопровода. Пострадавших нет, но местные жители жалуются на химический запах в воздухе.

Две АЭС снизили мощность

Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили мощность после атаки РФ, которая повредила критически важную электроподстанцию.

Из-за потери одной из двух линий 750 кВ оператор энергосистемы ограничил производство электроэнергии на части реакторов.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что подстанции обеспечивают внеплощадочное питание систем безопасности, поэтому их целостность имеет ключевое значение.

Одну из линий уже восстановили, другая до сих пор не работает, поэтому три реактора работают с ограниченной мощностью.

Усик потерял пояс WBO

Александр Усик отказался от чемпионского пояса WBO — об этом организация сообщила в своем аккаунте в X.

Команда боксера официально проинформировала WBO о решении, которое там назвали «уважительной паузой», подчеркнув, что двери организации для украинца всегда открыты.

После отказа от титула Усик больше не является абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, но продолжает владеть тремя поясами — IBF, WBA и WBC.

ЕК ухудшила прогноз роста ВВП Украины

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины: в 2025 году ожидается только 1,6% вместо 2%, а в 2026-м — 1,5% вместо 4,7%.

Причины — атаки РФ по энергетической инфраструктуре, снижение агропроизводства и общее давление войны на экономику.

В то же время внутренний спрос и оборонные расходы остаются ключевыми драйверами роста, а восстановление экономики прогнозируют на 2027 год.

Инфляция, по оценкам ЕК, повысится до 13,1% в следующем году, а дефицит бюджета — до 23,8% ВВП. Экспорт в этом году уменьшится на 2,4%, тогда как импорт вырастет на 5,8% из-за потребности в энергии и материалах.

