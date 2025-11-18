Під час нічної атаки Україну російські війська атакували чотирма балістичними ракетами та 114 дронами.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася з 20:00 17 листопада.

З того часу українські захисники зафіксували пуски:

чотирьох балістичних ракет Іскандер-М (із Ростовської та Воронезької областей РФ);

балістичних ракет Іскандер-М (із Ростовської та Воронезької областей РФ); 114 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (із районів Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму).

Близько 70 із застосованих ворогом дронів, уточнюють оборонці неба, становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 18 листопада збили/приглушили 101 БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання чотирьох ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на двох локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 364-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

