Взрывы в Бурштыне Ивано-Франковской области прогремели утром 19 ноября, когда враг атаковал город ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщают местные СМИ и глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Взрывы в Бурштыне 19 ноября: что известно

По данным мониторинговых каналов, взрывы в Бурштыне гремели в течение почти двух часов.

Воздушную тревогу объявили в области в 3:09. Уже в 3:20 Воздушные силы зафиксировали вражеские БПЛА, направлявшиеся с севера.

Первые взрывы в Бурштыне прогремели в 5:38. В 5:49 военные сообщили о ракетах, летевших на запад через Ивано-Франковскую область.

Через несколько минут в городе снова произошли взрывы, а в 6:12 — еще один единичный разрыв.

Дальнейшие серии взрывов фиксировались в 6:32 и 6:42. С 7:09 до 7:22 российские силы снова ударили по городу, по меньшей мере четыре раза.

Отдельный взрыв был слышен также в районах вблизи Ивано-Франковска.

С 5:38 до 7:22 в городе фиксировались серии разрывов, вызванных ударными дронами Шахед и ракетами, которыми российские войска атаковали регион.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что в результате взрывов в Бурштыне пострадали три человека, среди них — двое детей.

— Враг в очередной раз нанес удар по нашей области, применив различные типы вооружения. Целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

Онищук добавила, что на данный момент известно о повреждении одного домохозяйства.

Стоит отметить, что Бурштын — город, рядом с которым расположена Бурштынская ТЭС, стратегический энергетический объект, который с начала полномасштабной войны неоднократно становился мишенью для российских атак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 365-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

