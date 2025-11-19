Вибухи в Бурштині Івано-Франківської області пролунали зранку 19 листопада, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Вибухи в Бурштині 19 листопада: що відомо

За даними моніторингових каналів, вибухи в Бурштині лунали упродовж майже двох годин.

Повітряну тривогу оголосили в області о 3:09. Уже о 3:20 Повітряні сили зафіксували ворожі БпЛА, що прямували з півночі.

Перші вибухи у Бурштині пролунали о 5:38. О 5:49 військові повідомили про ракети, що летіли на захід через Івано-Франківщину.

За кілька хвилин у місті знову сталися вибухи, а о 6:12 — ще один поодинокий розрив.

Подальші серії вибухів фіксувалися о 6:32 та 6:42. З 7:09 до 7:22 російські сили знову вдарили по місту, щонайменше чотири рази.

Окремий вибух було чутно також у районах поблизу Івано-Франківська.

З 5:38 до 7:22 у місті фіксувалися серії розривів, спричинених ударними дронами Шахед та ракетами, якими російські війська атакували регіон.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у своєму дописі закликала мешканців перебувати в укриттях і не ігнорувати тривогу.

— Повітряна тривога триває! Росія атакує Прикарпаття! Перебувайте в укриттях, — наголосила вона.

Варто зазначити, що Бурштин — місто, поруч із яким розташована Бурштинська ТЕС, стратегічний енергетичний об’єкт, який із початку повномасштабної війни неодноразово ставав мішенню для російських атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 365-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

