Ночью 19 ноября российские войска осуществили массированную атаку на Харьков ударными дронами.

Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, городской глава Игорь Терехов, ГСЧС Украины и полиция Харьковской области.

Атака на Харьков 19 ноября: что известно

По информации главы ОГА, по городу было направлено 19 беспилотников типа Герань-2.

В результате взрывов в Харькове повреждено более 10 многоквартирных домов, гаражи, помещения гражданских предприятий, подстанция скорой помощи, супермаркет, тренажерный зал, магазин, школа, десятки автомобилей, троллейбусы и другое гражданское имущество.

В разных районах города зафиксированы многочисленные пожары:

Основянский район — сгорело 10 легковых автомобилей возле многоэтажки.

Слободской район — горели гаражи, легковые автомобили и крыша трехэтажного здания частного предприятия, поврежден торговый объект.

В результате атаки травмированы 36 человек, среди них — 9-летний и 13-летний ребенок, а также 18-летняя девушка.

Шестерых пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Из задымленного подъезда многоэтажки спасатели эвакуировали 48 человек, среди них трое детей.

Подразделения ГСЧС спасли в общей сложности 51 человека, включая трех детей.

На месте работают все профильные службы. Спасатели ГСЧС, пиротехнические подразделения и психологи продолжают ликвидацию последствий атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 365-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС, Нацполиция

