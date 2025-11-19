Ночная атака на Харьков: повреждены дома и супермаркет, более 30 пострадавших
Ночью 19 ноября российские войска осуществили массированную атаку на Харьков ударными дронами.
Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, городской глава Игорь Терехов, ГСЧС Украины и полиция Харьковской области.
Атака на Харьков 19 ноября: что известно
По информации главы ОГА, по городу было направлено 19 беспилотников типа Герань-2.
В результате взрывов в Харькове повреждено более 10 многоквартирных домов, гаражи, помещения гражданских предприятий, подстанция скорой помощи, супермаркет, тренажерный зал, магазин, школа, десятки автомобилей, троллейбусы и другое гражданское имущество.
В разных районах города зафиксированы многочисленные пожары:
- Основянский район — сгорело 10 легковых автомобилей возле многоэтажки.
- Слободской район — горели гаражи, легковые автомобили и крыша трехэтажного здания частного предприятия, поврежден торговый объект.
В результате атаки травмированы 36 человек, среди них — 9-летний и 13-летний ребенок, а также 18-летняя девушка.
Шестерых пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Из задымленного подъезда многоэтажки спасатели эвакуировали 48 человек, среди них трое детей.
Подразделения ГСЧС спасли в общей сложности 51 человека, включая трех детей.
На месте работают все профильные службы. Спасатели ГСЧС, пиротехнические подразделения и психологи продолжают ликвидацию последствий атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 365-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.