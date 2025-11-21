Атака на Одессу: повреждены жилой дом и предприятие, есть пострадавшие
В ночь на 21 ноября российская армия атаковала Одессу ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, ГСЧС Украины и глава Одесской ОГА Сергей Кипер.
Атака на Одессу 21 ноября: что известно
По словам Лысака, под ударом оказался один из районов города.
В результате попаданий в Одессе загорелись жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и административное здание.
Также повреждены частные дома и грузовые автомобили.
На данный момент известно о пяти пострадавших, среди них один ребенок.
Трое человек госпитализированы: 49-летняя женщина и 16-летний парень получили термические ожоги, а 70-летний мужчина — травму головы.
Еще двое пострадавших: с острой реакцией на стресс 67-летний мужчина и 43-летний — с ожогами лица, медицинскую помощь получают амбулаторно.
Ликвидация последствий продолжается.
На месте работают все соответствующие службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 367-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.