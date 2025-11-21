У ніч проти 21 листопада російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, ДСНС України та очільник Одеської ОВА Сергій Кіпер.

Атака на Одесу 21 листопада: що відомо

За словами Лисака, під ударом опинився один з районів міста.

Зараз дивляться

Унаслідок влучань в Одесі зайнялися житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля.

Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, серед них одна дитина.

Троє людей госпіталізовані: 49-річна жінка та 16-річний хлопець отримали термічні опіки, а 70-річний чоловік – травму голови.

Ще двоє постраждалих: з гострою реакцією на стрес 67-річний чоловік та 43-річний – із опіками обличчя, медичну допомогу отримують амбулаторно.

Ліквідація наслідків триває.

На місці працюють всі відповідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 367-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.