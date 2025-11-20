Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с представителями США, на которой Украине были предоставлены предложения по окончанию войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

США предоставили план окончания войны

— Сегодня у меня была встреча с представителями Соединенных Штатов. Весомая делегация и очень серьезный разговор. Американская сторона предоставила свои предложения — пункты плана, чтобы закончить войну, их видение, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина с первых дней войны занимает “чрезвычайно простую позицию — Украине нужен мир”.

— Настоящий мир – такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир – чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашему суверенитету, к достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить, — отметил президент.

Он добавил, что было очерчено то, что для Украины принципиально. Стороны договорились, что команды будут работать над предложениями.

— Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу – Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и в мире, — сказал президент.

Он рассказал, что в последние дни состоялись переговоры с европейскими лидерами. Сегодня был разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Зеленский находится на связи с другими лидерами, в частности, с Эммануэлем Макроном. В ближайшие дни может состояться разговор с президентом США Дональдом Трампом.

— Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять. Мы понимаем также и то, что в России нет реального желания мира, иначе они бы и не начинали эту войну, — сказал президент.

Что известно о мирном плане США

Вчера СМИ со ссылкой на источники предоставили детали так называемого мирного плана, над которым работали представители России и США.

Документ состоит из 28 пунктов. Он предусматривает значительные уступки со стороны Украины. Он содержит требование отдать Донбасс и сократить численность ВСУ вдвое.

Среди других требований — признание русского языка государственным и закрепление официального статуса РПЦ.

Напомним, 19 ноября высокопоставленные чиновники Пентагона прибыли в Киев с необъявленным визитом для обсуждения мирных усилий с Зеленским.

