Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе Deep strike дроном ССО.

Дрон ССО поразил вражеский вертолет в небе над Ростовской областью РФ

Силы специальных операций ВС Украины сообщили, что Украина меняет правила игры и теперь охотится на российские вертолеты.

— Меняем правила игры: теперь охотимся мы! Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе “deep strike” дроном ССО! — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов.

Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут.

Как указано на видео, это произошло в районе Кутейниково Ростовской области. Временные рамки операции не раскрываются.

К слову, в сентябре бойцы спецподразделения Призраки Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма.

В результате атаки уничтожены два вертолета Ми-8 и поврежден российский буксир.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 368-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

