Правила игры меняются: дрон ССО впервые поразил российский Ми-8 в Ростовской области
- Российский вертолет Ми-8 был сбит в районе Кутейниково Ростовской области.
- Это первый случай, когда вертолет был поражен в воздухе Deep strike дроном ССО.
Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе Deep strike дроном ССО.
Дрон ССО поразил вражеский вертолет в небе над Ростовской областью РФ
Силы специальных операций ВС Украины сообщили, что Украина меняет правила игры и теперь охотится на российские вертолеты.
— Меняем правила игры: теперь охотимся мы! Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе “deep strike” дроном ССО! — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов.
Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут.
Как указано на видео, это произошло в районе Кутейниково Ростовской области. Временные рамки операции не раскрываются.
К слову, в сентябре бойцы спецподразделения Призраки Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма.
В результате атаки уничтожены два вертолета Ми-8 и поврежден российский буксир.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 368-е сутки.
