Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі Deep strike дроном ССО.

Дрон ССО уразив ворожий гелікоптер у небі над Ростовською областю РФ

Сили Спеціальних Операцій ЗС України повідомили, що Україна змінює правила гри та тепер полює на російські гелікоптери.

– Змінюємо правила гри: тепер полюємо ми! Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі «deep strike» дроном ССО! – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів.

Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть.

Як зазначено на відео, це сталося у районі Кутейникового Ростовської області. Часові рамки операції не розкриваються.

До речі, у вересні бійці спецпідрозділу Примари Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму.

У результаті атаки знищено два гелікоптери Мі-8 та пошкоджено російський буксир.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 368-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

