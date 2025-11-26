Ночная атака на Украину: РФ применила 90 дронов и два баллистических Искандера
Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли баллистическими ракетами и беспилотниками.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась в 19:00 25 ноября и продолжается до сих пор.
По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил:
- две баллистические ракеты Искандер-М (запущенные из Ростовской области РФ);
- 90 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов (запущены из районов российских Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму).
Около 55 из примененных оккупантами дронов, уточняют защитники неба, составляли Шахеды.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины до 09:00 26 ноября сбили/подавили 72 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.
Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 372-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.