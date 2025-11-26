Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли баллистическими ракетами и беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась в 19:00 25 ноября и продолжается до сих пор.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил:

две баллистические ракеты Искандер-М (запущенные из Ростовской области РФ);

баллистические ракеты Искандер-М (запущенные из Ростовской области РФ); 90 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов (запущены из районов российских Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму).

Около 55 из примененных оккупантами дронов, уточняют защитники неба, составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины до 09:00 26 ноября сбили/подавили 72 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.

Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 372-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

