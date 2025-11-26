Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли балістичними ракетами та безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 19:00 25 листопада і триває досі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував:

дві балістичні ракети Іскандер-М (запущені з Ростовської області РФ);

балістичні ракети Іскандер-М (запущені з Ростовської області РФ); 90 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (запущені з районів російських Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму).

Близько 55 із застосованих окупантами дронів, уточнюють оборонці неба, становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України до 09:00 26 листопада збили/приглушили 72 ворожі БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних дронів на 10 локаціях.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 372-гу добу.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

