В Херсоне дрон атаковал автомобиль гражданских. Из-за вражеского обстрела погибли женщина и ребенок.

В Херсоне дрон убил женщину и ребенка

26 ноября 2025 года около 19:40 РФ ударила дроном по гражданскому автомобилю в Херсоне, сообщила Херсонская областная прокуратура.

В результате атаки погибли 34-летняя женщина и 6-летний ребенок. Ранение получил водитель автомобиля, он доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас смотрят

– Прокуроры совместно со следователями продолжают документировать обстоятельства преступления и собирать доказательства очередной атаки российских военных на гражданских, – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель гражданских лиц (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что ночью 17 ноября россияне сбросили взрывчатку на две машины скорой помощи в Днепровском районе Херсона. В результате удара пострадали два человека — фельдшер и водитель.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 372-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: МОЗ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.