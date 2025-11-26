РФ ударила по гражданскому автомобилю в Херсоне: погибли женщина и ребенок
В Херсоне дрон атаковал автомобиль гражданских. Из-за вражеского обстрела погибли женщина и ребенок.
26 ноября 2025 года около 19:40 РФ ударила дроном по гражданскому автомобилю в Херсоне, сообщила Херсонская областная прокуратура.
В результате атаки погибли 34-летняя женщина и 6-летний ребенок. Ранение получил водитель автомобиля, он доставлен в медицинское учреждение.
– Прокуроры совместно со следователями продолжают документировать обстоятельства преступления и собирать доказательства очередной атаки российских военных на гражданских, – говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель гражданских лиц (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что ночью 17 ноября россияне сбросили взрывчатку на две машины скорой помощи в Днепровском районе Херсона. В результате удара пострадали два человека — фельдшер и водитель.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 372-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: МОЗ