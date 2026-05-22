Украинский певец EL Кравчук (Андрей Остапенко) вспомнил забавную ссору с певицей Натальей Могилевской.

Артист рассказал об этом случае ведущей Алине Шаманской в рубрике 55 за 5 в программе Ранок у великому місті на ICTV2.

По словам исполнителя, он очень любит Могилевскую как подругу и артистку, однако признает — характер у певицы непростой.

— Боже, как она иногда достает, я тебе скажу честно. Достает. Ну, такой характер, — поделился певец.

EL Кравчук о ссоре с Могилевской

Артист вспомнил, как во время одной из совместных поездок между ними возник бытовой спор, о котором сейчас EL Кравчук вспоминает с улыбкой.

— Когда-то поехали куда-то. И она просто так встала и сказала: Я хочу сейчас лечь спать. Постель, давай мне все. А я говорю: Наташа, 40 минут попросили. Я ничего не могу. А она: Я ничего не знаю, давай иди, — рассказал певец.

В конце концов EL Кравчук все-таки пошел договариваться о постельном белье.

— Я подхожу к тетечке и говорю: Она съела все мои мозги. Дайте мне эту постель, пожалуйста. И она дала мне ее, а Наташа сказала: Видишь, как это все просто, — добавил артист.

Несмотря на такие истории, артисты много лет поддерживают теплые отношения. EL Кравчук периодически публикует в соцсетях архивные фото с Натальей Могилевской. На одном из них он целует певицу в щеку. Тогда артистка нежно отреагировала на фотографию в комментариях.

Фото: El Кравчук, Новый канал

Источник : Ранок у великому місті

