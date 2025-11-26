У Херсоні дрон атакував автомобіль цивільних. Через ворожий обстріл загинули жінка та дитина.

У Херсоні дрон вбив жінку та дитину

26 листопада 2025 року близько 19:40 РФ вдарила по цивільній автівці у Херсоні дроном, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Внаслідок атаки загинули 34-річна жінка та 6-річна дитина. Поранення отримав водій автомобіля, його доправлено до медичного закладу.

– Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати обставини злочину та збирати докази чергової атаки російських військових на цивільних, – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель цивільних осіб (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що вночі проти 17 листопада росіяни скинули вибухівку на дві карети швидкої допомоги у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок удару постраждали двоє людей, зокрема фельдшер та водій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 373-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

