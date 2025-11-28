В Ясном под Оренбургом, вероятно, во время неудачного запуска взорвалась ракета.

Над российским полигоном взорвалась ракета: что известно

Над российским ракетным полигоном возле города Ясный, недалеко от Оренбурга, вероятно, взорвалась ракета, об этом сообщают местные паблики.

— В сети появились фотографии фиолетового дыма над полигоном Ясный под Оренбургом. Есть предположение, что запуск прошел с неполадками, и ракета взорвалась в воздухе, — говорится в сообщении.

Там находится космодром и база ракетных войск. Это одно из немногих мест, откуда россияне запускают ракеты большой дальности, включая те, что вооружены ядерными боеголовками.

Местные власти сообщают, что угрозы для населения нет. Также не планируется и эвакуация.

В то же время российские СМИ информируют, что город Ясный накрыл “плотный занавес дыма”. А местные жители массово жалуются на едкий запах и затрудненное дыхание.

Фото: Андрющенко Time

