Фіолетовий дим над полігоном: у РФ під час запуску вибухнула ракета
У Ясному, що під Оренбургом, ймовірно, під час невдалого запуску вибухнула ракета.
Над російським полігоном вибухнула ракета: що відомо
Над російським ракетним полігоном біля міста Ясний, що неподалік Оренбургу ймовірно вибухнула ракета, про це повідомляють місцеві пабліки.
– У мережі з’явилися світлини фіолетового диму над полігоном Ясний що під Оренбургом. Є припущення, що запуск пройшов із неполадками, і ракета вибухнула у повітрі, – йдеться у повідомлені.
Саме там знаходиться космодром і база ракетних військ. Це одне із небагатьох місць звідки росіяни запускають ракети великою дальності, включно з тими, що озброєні ядерними боєголовками.
Місцева влада повідомляє, що загрози для населення немає. Також евакуація не планується.
Водночас російські ЗМІ інформують, що місто Ясне накрила “щільна завіса диму”. А місцеві жителі масово скаржаться на їдкий запах та утруднене дихання.
Фото: Андрющенко Time