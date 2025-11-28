У Ясному, що під Оренбургом, ймовірно, під час невдалого запуску вибухнула ракета.

Над російським полігоном вибухнула ракета: що відомо

Над російським ракетним полігоном біля міста Ясний, що неподалік Оренбургу ймовірно вибухнула ракета, про це повідомляють місцеві пабліки.

– У мережі з’явилися світлини фіолетового диму над полігоном Ясний що під Оренбургом. Є припущення, що запуск пройшов із неполадками, і ракета вибухнула у повітрі, – йдеться у повідомлені.

Саме там знаходиться космодром і база ракетних військ. Це одне із небагатьох місць звідки росіяни запускають ракети великою дальності, включно з тими, що озброєні ядерними боєголовками.

Місцева влада повідомляє, що загрози для населення немає. Також евакуація не планується.

Водночас російські ЗМІ інформують, що місто Ясне накрила “щільна завіса диму”. А місцеві жителі масово скаржаться на їдкий запах та утруднене дихання.

Фото: Андрющенко Time

