Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
РФ ударила по объектам критической инфраструктуры в Херсоне: в городе перебои со светом
Российские оккупанты снова нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Херсоне.
РФ атаковала Херсон: в городе проблемы с электроснабжением
Как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, в результате повреждений возможны перебои с электро- и водоснабжением в городе.
Он подчеркнул, что специалисты прилагают максимальные усилия для восстановления подачи электроэнергии и воды.
Сейчас смотрят
— Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, — отметил он.
К слову, 26 ноября в Херсоне дрон атаковал автомобиль гражданских. Из-за вражеского обстрела погибли женщина и ребенок.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 374-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.