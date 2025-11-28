Российские оккупанты снова нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Херсоне.

РФ атаковала Херсон: в городе проблемы с электроснабжением

Как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, в результате повреждений возможны перебои с электро- и водоснабжением в городе.

Он подчеркнул, что специалисты прилагают максимальные усилия для восстановления подачи электроэнергии и воды.

Сейчас смотрят

— Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, — отметил он.

К слову, 26 ноября в Херсоне дрон атаковал автомобиль гражданских. Из-за вражеского обстрела погибли женщина и ребенок.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 374-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.