Минимальная пенсия 2026: сколько будут получать украинцы
Правительство утвердило Государственный бюджет на 2026 год, и это решение напрямую повлияло на пенсионные выплаты. В 2026 году финансирование пенсионной системы увеличится, а вместе с ним и сами пенсии.
Минимальная пенсия в 2026 году в Украине
В 2026 году украинские пенсионеры получили повышенные выплаты, поскольку была проведена индексация. Повышение пенсий произошло в соответствии с ростом прожиточного минимума.
Минимальная пенсия и в дальнейшем будет привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.
В 2026 году показатели составляют:
- прожиточный минимум для трудоспособных лиц 3 328 гривен,
- прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 гривен,
- общий прожиточный минимум — 3 209 гривен.
Итак, размер минимальной пенсии в 2026 году — 2 595 гривен.
С 1 марта 2026 года в Украине состоялась ежегодная индексация пенсий, в рамках которой выплаты большинству пенсионеров были пересмотрены. Общий коэффициент индексации составил 1,121, что означает примерно 12,1% роста расчетной части пенсионных выплат.
Фактически это повышение в денежном выражении для различных категорий пенсионеров составило от минимальных около 100 гривен до максимальных примерно 2 595 грн, в зависимости от размера пенсии и стажа.
В среднем пенсии после перерасчета выросли ориентировочно на 600–650 грн, а часть граждан получила более заметное увеличение, если имела более высокую базовую пенсию.
Отдельно был произведён перерасчёт и для работающих пенсионеров. Для них выплаты также пересмотрели с учётом обновлённого страхового стажа и заработка, что позволило части этой категории получить дополнительное повышение уже после индексации.
Финансирование пенсий: что изменится
В бюджете на 2026 год предусмотрено 1,27 триллиона гривен на повышение минимальной пенсии и пенсионное обеспечение. Это на 123 миллиарда гривен больше, чем закладывалось в 2025 году.
Такой объем дополнительных средств позволяет расширить возможности для повышения выплат и обеспечить стабильное проведение индексации в течение года.