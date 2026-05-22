Правительство утвердило Государственный бюджет на 2026 год, и это решение напрямую повлияло на пенсионные выплаты. В 2026 году финансирование пенсионной системы увеличится, а вместе с ним и сами пенсии.

Минимальная пенсия в 2026 году в Украине

В 2026 году украинские пенсионеры получили повышенные выплаты, поскольку была проведена индексация. Повышение пенсий произошло в соответствии с ростом прожиточного минимума.

Минимальная пенсия и в дальнейшем будет привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году показатели составляют:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц 3 328 гривен,

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 гривен,

общий прожиточный минимум — 3 209 гривен.

Итак, размер минимальной пенсии в 2026 году — 2 595 гривен.

С 1 марта 2026 года в Украине состоялась ежегодная индексация пенсий, в рамках которой выплаты большинству пенсионеров были пересмотрены. Общий коэффициент индексации составил 1,121, что означает примерно 12,1% роста расчетной части пенсионных выплат.

Фактически это повышение в денежном выражении для различных категорий пенсионеров составило от минимальных около 100 гривен до максимальных примерно 2 595 грн, в зависимости от размера пенсии и стажа.

В среднем пенсии после перерасчета выросли ориентировочно на 600–650 грн, а часть граждан получила более заметное увеличение, если имела более высокую базовую пенсию.

Отдельно был произведён перерасчёт и для работающих пенсионеров. Для них выплаты также пересмотрели с учётом обновлённого страхового стажа и заработка, что позволило части этой категории получить дополнительное повышение уже после индексации.

Финансирование пенсий: что изменится

В бюджете на 2026 год предусмотрено 1,27 триллиона гривен на повышение минимальной пенсии и пенсионное обеспечение. Это на 123 миллиарда гривен больше, чем закладывалось в 2025 году.

Такой объем дополнительных средств позволяет расширить возможности для повышения выплат и обеспечить стабильное проведение индексации в течение года.

