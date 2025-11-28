Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
РФ вдарила по об’єктах критичної інфраструктури у Херсоні: у місті перебої зі світлом
Російські окупанти знову завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Херсоні.
РФ атакувала Херсон: у місті проблеми з електропостачанням
Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, внаслідок пошкодження можливі перебої з електро- та водопостачанням у місті.
Він наголосив, що фахівці докладають максимальні зусилля для відновлення подачі електроенергії та води.
– Просимо з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, – зазначив він.
Нагадаємо, що 26 листопада у Херсоні дрон атакував автомобіль цивільних. Через ворожий обстріл загинули жінка та дитина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 374-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
