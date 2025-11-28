В результате вражеского обстрела был поврежден энергообъект, из-за чего без электроснабжения остался город Славутич Киевской области.

Славутич из-за обстрела РФ остался без света

Как сообщает АО Черниговоблэнерго, РФ в очередной раз нанесла удар по энергообъекту, в результате чего без света остался Славутич на Киевщине.

— В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области, — говорится в сообщении

В АО Черниговоблэнерго просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

— Как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам! – добавляют в ведомстве.

Как сообщил Славутицкий городской совет , ориентировочно в течение 30 минут на резервном питании будет возобновлено водоснабжение в городе.

Славутич на карте

Территориально Славутич находится в Черниговской области, однако входит в Вышгородский район Киевской области.

Напомним, что это уже не первое обесточивание Славутича из-за вражеских обстрелов. Так, 1 октября в городе пропал свет из-за атаки РФ по электроподстанции.

Также Россия регулярно наносит удары и по другим городам, повреждая объекты критической инфраструктуры. Сегодня враг атаковал Херсон, из-за чего в городе возникли перебои со светом.

