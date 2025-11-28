В Славутиче из-за обстрела РФ исчез свет и вода: что известно
- Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только разрешит ситуация по безопасности.
- В Славутиче после обстрела РФ также проблемы с водоснабжением. Через примерно 30 минут его обещают восстановить.
В результате вражеского обстрела был поврежден энергообъект, из-за чего без электроснабжения остался город Славутич Киевской области.
Славутич из-за обстрела РФ остался без света
Как сообщает АО Черниговоблэнерго, РФ в очередной раз нанесла удар по энергообъекту, в результате чего без света остался Славутич на Киевщине.
— В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области, — говорится в сообщении
В АО Черниговоблэнерго просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
— Как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам! – добавляют в ведомстве.
Как сообщил Славутицкий городской совет , ориентировочно в течение 30 минут на резервном питании будет возобновлено водоснабжение в городе.
Славутич на карте
Территориально Славутич находится в Черниговской области, однако входит в Вышгородский район Киевской области.
Напомним, что это уже не первое обесточивание Славутича из-за вражеских обстрелов. Так, 1 октября в городе пропал свет из-за атаки РФ по электроподстанции.
Также Россия регулярно наносит удары и по другим городам, повреждая объекты критической инфраструктуры. Сегодня враг атаковал Херсон, из-за чего в городе возникли перебои со светом.