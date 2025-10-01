1 жовтня у Славутичі зникло світло через атаку РФ по електропідстанції.

У Славутичі зникло світло: що відомо

Міський голова Славутича Юрій Фомічев у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки Росії по електропідстанції 1 жовтня у Славутичі зникло світло.

– Наслідки уточнюються, рятувальники працюють над ліквідацією пожежі. Ми намагаємося перейти на іншу підстанцію, але, час переходу ще уточннюється, – проінформував він.

Крім того, міський голова додав, що у місті включили резервне живлення для водоканалу. За його словами, вода буде, проте по годинах і будуть відповідні оголошення.

– Буде живлення на системи зв’язку. Ми розгортаємо пункти незламності, де можна підзарядити телефони. Там будуть буржуйки, буде їжа, будуть дрова, – додав він.

До того ж, згодом мер додав, що орієнтовно через годину з’явиться вода (десь о 18-00) і буде до 21-00 (орієнтовно).

– Прохання перші півгодини намагатися масово не набирати воду, – написав він.

Славутич на карті

Славутич територіально розташований у Чернігівській області, проте належить до Вишгородського району Київської області.

Нагадаємо, що 1 жовтня ворог завдав удару по енергетичному об’єкту в сусідній області. Через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання.

