Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено енергооб’єкту, через що без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області.

Славутич через обстріл РФ залишився без світла

Як повідомляє АТ Чернігівобленерго, РФ вкотре завдала удару по енергооб’єкту, внаслідок чого без світло залишився Славутич на Київщині.

– Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб’єкту без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області, – йдеться у повідомленні

У АТ Чернігівобленерго просять зберігати спокій і дотримуватися заходиів ласної безпеки.

Зараз дивляться

– Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт! – додають у відомстві.

Як повідомила Славутицька міська рада, орієнтовно протягом 30 хвилин на резервному живленні буде відновлено водопостачання у місті.

Славутич на карті

Територіально Славутич знаходиться у Чернігівській області, однак належить до Вишгородського району Київської області.

Нагадаємо, що це вже не перше знеструмлення Славутичу через ворожі обстріли. Так, 1 жовтня у місті зникло світло через атаку РФ по електропідстанції.

Також Росія регулярно завдає ударів і по інших містах, пошкоджуючи об’єкти критичної інфраструктури. Так, сьогодні ворог атакувала Херсон, через що у місті виникли перебої зі світлом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.